Manisa'da kaybolan öğrenci, öğretmeniyle evlenmiş

18 yaşındaki Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Begüm Altınkıran, geçtiğimiz hafta cuma günü, ailesiyle beraber yaşadığı Manisa'daki evinden karne almak üzere ayrıldı ve geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile ise uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.

50 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ

Aile, hakkında kayıp başvurusunda bulunduktan sonra kızları Begüm'ün karne aldığı gün, muhasebe öğretmeni olan kendisinden 32 yaş büyük 50 yaşındaki, iki çocuk babası Murat Gümüş ile evlendiğini öğrendi.

"KENDİ RIZAMLA EVLENDİM, MUTLUYUM"

Kendisinden 32 yaş büyük öğretmeniyle gizlice evlenen Begüm, canlı yayına telefonla bağlanarak "Biz evlendik, ailemin yaptığı şeyi anlamıyorum. Onlar buraya geldi ve düzgün bir şekilde konuştuk. Onlar kabul etti, şu an niye oraya çıktıklarını anlamadım. Kendi rızamla evlendim ve mutluyum" dedi.

"SENİNLE EVLENMEZSEK CANIMA KIYARIM DEDİM"

Ailesiyle görüşmeyeceğini ve eşi olan öğretmeniyle kalacağını söyleyen Begüm, "Benim ona baya bir süredir duygusal bağım vardı nisan ayından sonra da kendisine söyledim. O ilk başta istemedi ve 'böyle bir şey olmaz, annenler kabul etmez. Uzak dur benden' dedi. Ben uzak durmadım, seviyorum dedim. O nisan ayında eşinden boşandı. Boşanması benimle ilgili değildi, kendi sorunları vardı. Evlenmeyi ben istedim. Canıma kıyarım, sensiz yapamam dedim. Ben görüşmeyi düşünüyordum ama bu saatten sonra asla. Benim yüzümü göremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Aile ise kızlarının peşini bırakmayacaklarını ve her koşulda arkasında olduklarını söyledi.

ÖĞRETMEN: UTANACAK BİR ŞEY YOK, İTHAMLARDAN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına bağlanan 2 çocuk babası Murat Gümüş ise şu ifadeleri kullandı: "Ne için utanacağım? Bana asılsız ithamlarda bulunuyorsunuz. Göz koyduğum falan yok. Okulda benim öğrencimdi ve ben ona sürekli destek oldum. Yaşadığı özel durumlardan dolayı benden yardım istedi ama ben ailesine anlatmasını istedim. Evleneceksek bile derslerini bırakma dershaneye girmesini istedim ama olmaz dedi. Ailesinden onay almak istedim ama Begüm 'Beni eve kapatırlar, istemediğim biriyle evlendirir' diyerek istemedi. Hakkımdaki ithamlardan dolayı da avukatımla görüşerek şikayetçi olacağım."

Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında soruşturma başlattı.