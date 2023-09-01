Masterchef 3. ve 4.eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF 1. ve 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef 8. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,

Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda

29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bugün dokunulmazlık oyunu sonucu:

Mavi takım: 4

Kırmızı takım: 3

Kazanan takım Mavi Takım oldu.

MasterChef 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç

Haftanın 4. Eleme adayı : Eda

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Cuma günü itibariyle son durum:

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç

Haftanın 4. Eleme adayı : Eda

Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan

Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga