MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert elendi - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert elendi

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:02

MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mert, Eda, Çağatay, Barış, Barbaros, Eray ve Sefa arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim Mert oldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mert, Eda, Çağatay, Barış, Barbaros, Eray ve Sefa arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim Mert oldu.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Eleme oyununun ilk turunda yarışmacılar, şeflerin verdiği koruk ile en lezzetli ve yaratıcı yemeği yapmaya başladı. İlk turda başarılı olan Eray, Sefa ve Barış yarışmaya devam ederken Eda, Barbaros, Mert ve Çağatay ikinci tura kaldı. 4 iddialı yarışmacı, ikinci oyunda ise Danilo Zanna'nın "Girit kabaklı kaymaklı risotto" tarifini yaptı. Tadımların sonunda en başarısız yemeği yapan Mert, MasterChef All Star hayallerine veda etti.

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu

MERT: HEM MENTAL HEM DE FİZİKSEL OLARAK YORULDUM

Elendiğini duyunca duygusal anlar yaşayan Mert, "Yarışmadan önce hep bir seyahat halindeydim biraz dinlenmek istiyorum. Buraya gelirken daha iyi bir performans sergileyeceğimi düşünmüştüm o yüzden üzüldüm. Hem mental hem de fiziksel olarak yoruldum. Son 5 haftadır iyi değilim. Size ve ekibe teşekkür ederim. Burada yemeklerimle yüzünüzü güldüremedim ama mekanımda umarım güldüreceğim" dedi.

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu
MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu
YORUMLAR
500

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert elendi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:05 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:04 Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti
12:03 Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var
12:00 Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi
11:59 Son Dakika: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
11:40 Sahnede Resul Dindar ile tartışan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi
11:36 Tartıştığı Resul Dindar'ın sahnesini basan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi
11:33 Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni rotası Aston Villa
11:29 Zaniolo, Galatasaray defterini kapattı! Yana yakıla Premier Lig ekibine gitmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 12:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement