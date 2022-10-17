MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı - Son Dakika
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı

17.10.2022 09:59

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezindeki mekana koruma ordusuyla girmesi sosyal medyada tepki topladı.

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak ekranlarda boy gösteren Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

KORUMA ORDUSUYLA GİRİŞ YAPTI

Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezinde kalabalık bir koruma ordusuyla dolaşmasına kimse anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili kısa sürede binlerce kişi tarafından yorum yapıldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Söz konusu paylaşımlar arasında, "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi yorumlar yer aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba
YORUMLAR (1)
  • Ferhat Aykır: Bende güvenlik işi yaptım insan kendini özel harekat saniyo garibim güvenlikçilere heveslencek iş çıkmış ?? Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Somer Sivrioğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı - Son Dakika
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