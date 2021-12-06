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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu

06.12.2021 09:34

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur, en iyi yemekleri yaparak yarışmada kalmak için yarıştı. Gecenin sonunda elenen Safanur ise gözyaşlarına boğuldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmada, potaya giren isimler kıyasıya mücadele etti.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise Burcu eleme adayı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takım da bireyselliği Sergen kazandı. Takımda geri kalan Araz ve Hasan ise takım oylaması yapılmadan direk eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Dilara bireysel dokunulmazlığı kazandı ve haftanın 5. eleme adayı olarak Görkem'i söyledi. Takım oylamasında ise haftanın son eleme adayı Safanur seçildi.

İLK TURDA ELEMEDEN KURTULDULAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur eleme gecesinde mücadele etti. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar, avokado kullanarak en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımlarından sonra en başarılı olan Hasan, Burcu ve Araz elemeden kurtuldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

SAFANUR ELENDİ

Eleme turunun ikinci etabına kalan Safanur, Tahsin ve Görkem ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. İkinci kez tezgah başına geçen yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı Ördek Pastilla tarifini yaptı. Şeflerin tadımı sonrasında en başarısız olan yarışmacısı Safanur oldu ve yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yarışmaya sürpriz şekilde veda eden Safanur duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan yarışmacı, şeflere sarılarak teselli buldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu - Son Dakika Magazin


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