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MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor - Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor

25.12.2021 14:23

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen 142. bölüm fragmanı yayınlandı. Eleme heyecanını yaşandığı fragmana kanalın kedisi ile Mehmet Yalçınkaya damga vurdu. Kediyi sevmek için kucağına alan Yalçınkaya, yüzüne yediği patiyle büyük şaşkınlık yaşıyor.

Jüri üyeliğini Somer Siviroğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, 26 Aralık Pazar akşamı eleme bölümüyle ekrana gelecek. Fragmanda yarışmada bir hafta daha kalmak için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi de dikkat çekti.

YARIŞMACILAR KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR

Elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan şeflerin verdiği sebzeleri kullanarak Kilis Tava yapmaya çalışıyor. Verilen sürenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler ise yarışmacılara puan verecek. Gecenin sonunda en az puanı alan yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MEHMET ŞEF KEDİNİN SALDIRISINA UĞRUYOR

Çekim esnasında stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi gören Mehmet Yalçınkaya, kucağına alarak sevmek istedi. "Kurban olurum" diyerek kucağına aldığı kedinin yüzüne pati atmasıyla büyük bir şok yaşayan Yalçınkaya, hayvanı elinden bıraktı. O anlarda ise başta diğer jüri üyeleri olmak üzere yarışmacılar da kahkahaya boğuldu.

MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor
MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor
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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Türkiye, kedi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor - Son Dakika
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