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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu

08.11.2021 09:10

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyun sonrasında MasterChef'e veda eden Emre, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 107. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, potaya Pelin'i gönderdi. Yapılan konseyde ise haftanın ikinci eleme adayı Emre oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Konseyde en çok adı yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireyselliği kazanan Azize Mert'in adını verdi. Yapılan son oylamada ise Hasan 6. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

DİLARA VE HASAN TURU BAŞARILI TAMAMLADI

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan ilk turda şeflerin verdiği çilek ile en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmayı çalıştı. İlk turu başarıyla tamamlayan Dilara ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi.

BURCU'NUN YEMEĞİ TADILMADI

Hasan'ın hazırladığı ürünü farkında olmadan kullanan Burcu'nun yemeği ise tadılmadı. Hatası yüzünden gözyaşlarına hakim olamayan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ikinci turda Danilo Zanna'nın imza yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Emre oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

EMRE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mehmet Yalçınkaya'nın "Seni ilk beş yarışmacı arasında görüyordum" dediği Emre ise elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu - Son Dakika Magazin


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