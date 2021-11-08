MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 107. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, potaya Pelin'i gönderdi. Yapılan konseyde ise haftanın ikinci eleme adayı Emre oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Konseyde en çok adı yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireyselliği kazanan Azize Mert'in adını verdi. Yapılan son oylamada ise Hasan 6. eleme adayı oldu.

DİLARA VE HASAN TURU BAŞARILI TAMAMLADI

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan ilk turda şeflerin verdiği çilek ile en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmayı çalıştı. İlk turu başarıyla tamamlayan Dilara ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi.

BURCU'NUN YEMEĞİ TADILMADI

Hasan'ın hazırladığı ürünü farkında olmadan kullanan Burcu'nun yemeği ise tadılmadı. Hatası yüzünden gözyaşlarına hakim olamayan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ikinci turda Danilo Zanna'nın imza yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Emre oldu.

EMRE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mehmet Yalçınkaya'nın "Seni ilk beş yarışmacı arasında görüyordum" dediği Emre ise elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.