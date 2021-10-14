MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 90. yeni bölümüyle ekrana geldi. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, döner yapmak için mücadele etti.

KIRMIZI TAKIM BİR İLKE İMZA ATTI

Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı ve kırmızı takım, tüm yemekleri güzel yaparak 5-0 yendi. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgah başına geçti. Şeflerin tadımı sonrasında sadece iki kişi öne çıkarıldı. Burcu ve Emre arasında dokunulmazlığı kazanan kişi ise Emre oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i eleme potasına gönderdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılanlar Burcu ve Azize oldu. Kaptan Tahsin'in seçtiği Burcu, eleme adayı oldu.

İlk dokunulmazlığı da kaybeden mavi takımdan Rabia ve Eren haftanın ilk eleme adayları olmuştu.