Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı

23.04.2022 10:54

TRT 1'de yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi 3. sezonu yapmayacak. Dizinin mayıs ayında final yaparak ekrana veda edeceği öğrenildi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi önümüzdeki günlerde final yapacak.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, ilk sezonla izleyicileri ekrana kilitledi. Neredeyse her bölümü reyting listelerini alt üst eden dizi, ikinci sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. İstenilen reytingi yakalayamayan Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta yayınlanacak olan bölümle final yapacak.

Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
Sevilen dizi Masumlar Apartman mayıs ayında final yapacak
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Masumlar Apartmanı, Trt 1, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı - Son Dakika


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