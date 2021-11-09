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Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı

09.11.2021 15:18

Masumlar Apartmanı, 46. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisinin 8. bölümü merakla bekleniyor. Masumlar Apartmanı, Yalancı ve Sana Söz dizilerinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

09.11.2021 Salı günü ekranlarda Masumlar Apartmanı, Yalancı ve Sana Söz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Büyük beğeni ile izlenen Masumlar Apartmanı'nı 46,Sana Söz dizisinin 2. bölümü ve Yalancı dizisi ise 8. bölümüyle ekranlarda olacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

YALANCI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter. Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir?

SANA SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı

Elif Karaca, Türkiye'nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır.Cinayet Büro komiseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir. Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır. Ayşe'yle yakın yaşlardaki Nurhayat'ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer'in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif'in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat'ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer'i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar.Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat'a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.

Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı

Masumlar Apartmanı, Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı - Son Dakika
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