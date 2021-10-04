Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor

Boşrellerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in paylaştığı Masumlar Apartmanı, yarın akşam 41. bölümüyle ekrana gelece. Evlilik kararı alan Gülben ve Esat, ciddi bir adım atıyor ancak isteme anında istenmeyen olaylar yaşanıyor.

GÜLBEN ALTINA KAÇIRIYOR

Dizinin yeni bölümünde ise Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geliyor. Esat ve annesini görünce büyük bir panik yaşayan Gülben, herkesin içinde altına kaçırıyor. Kardeşini sakinleştirmek isteyen Safiye ise uzun zamandır tedavi olduğu için görmediği Naci'nin klarnetinin sesini duyuyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gider. Eve döndüğünde ise konuşmak için Esat'ı terasa çağıran Gülben, evlilik teklifi ediyor.