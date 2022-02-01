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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ve Esat romantik bir akşam yemeği yer. Safiye geçmişe giderek, annesinin nasıl vefat ettiğini ve annesinin Safiye'ye itiraflarda bulunduğu anı hatırlıyor. Safiye ve Naci sürpriz bir nikah töreni ile evlenir. evliliklerinin farklı bir aşamaya geçmesini isteyen Gülben, Esra'dan ilişki taktikleri alır. 1 Şubat Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü var mı sorusuna yanıt aranıyor. Seyircisi ile her Salı buluşan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı soruları gündeme geliyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izleyen seyirci, merakla Masumlar Apartmanı yeni bölümü bekliyor.

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı her yeni bölümle gündeme geliyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? 1 Şubat Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü var mı sorusuna yanıt aranıyor.

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 1 Şubat Salı günü saat 20:00'da seyircisi ile buluşacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

HAN : Birkan Sokullu

SAFİYE : Ezgi Mola

GÜLBEN : Merve Dizdar

RÜYA : Melisa Şenolsun

HİKMET : Metin Çoşkun

ESRA : Esra Ruşan

MEMDUH : Atilla Şendil

EGE : Emir Özden

ESAT : Uğur Uzunel

NERİMAN : Gizem Katmer

NACİ: Tansel Öngel

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!