Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Mauro Icardi\'nin eski eşi Wanda Nara\'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu
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: Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile tatil yaparken görüntülendi. Çiftin romantik anları dikkat çekti.

Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İtalya tatilinde görüntülendi. Ünlü isim, kızları Francesca ve Isabella, yeni sevgilisi Martin Migueles ve avukatı Ana Rosenfeld ile birlikte Portofino'da keyifli anlar yaşadı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Nara'nın sevgilisiyle samimi anları dikkat çekti.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

 Sık sık fotoğraf çeken ünlü isim, daha sonra şezlonguna geçerek avukatı Ana Rosenfeld ile sohbet etti.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

ICARDİ İLE NAFAKA GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki hukuki gelişmeler de magazin gündemindeki yerini koruyor. Icardi, geçtiğimiz günlerde İtalya'daki boşanma davasında Nara'nın kendisi ve çocukları için talep ettiği nafakanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıklamıştı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Bu açıklamanın ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine tepki göstermişti. Nara, "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Bebeğim, git kendine bir iş bul" sözleriyle dikkat çekmişti.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

ÇOCUKLARIN PASAPORT İŞLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Çift arasında yaşanan bir diğer gelişme ise çocukların pasaport işlemleriyle ilgiliydi. Arjantin mahkemesinin, Icardi'nin kızlarının pasaport işlemleri için gerekli imzayı vermemesi nedeniyle futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Son Dakika Magazin Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    tum turkıyenın bekledıgı haber boş haberde üstunuze yok haber bulamıyorsanız sokakda mılletle ropartaj yapın dertlerini haber yapın oda sıkar tabi 0 0 Yanıtla
  • Erdinç Çimen Erdinç Çimen:
    SEVGİLİ NE DEMEK ACABA HER GÜN HER HAFTA HER AY HER SENE BAŞKASIYLA OLANA MI DENİYOR BİZ MI YANLIŞ BİLİYORUZ ?? 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Şu kadın için mi kariyerini mahvettin ? 0 0 Yanıtla
  • Ozgur kabal Ozgur kabal:
    Bu kadin sezonluk her yerde 0 0 Yanıtla
  • PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    Bildiğin gemi mübarek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu - Son Dakika
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