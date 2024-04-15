Meghan Markle, Polo etkinliğinde eşi Prens Harry\'nin yanında duracak kadını uyardı

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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Meghan Markle,polo etkinliğinde fotoğraf çekimi için eşi Prens Harry'nin yanında duracak bir kadını rahatsız edici bir şekilde uyardı. Markle'ın, polo takımının son zaferini kutlamak için bir fotoğraf çekimi sırasında başka bir kadının Prens Harry'nin yanında durmasına izin vermediği görüldü.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Sussex Düşesi olan Markle, 42 yaşında, Florida, Wellington'daki Grand Champions Polo Kulübü'nde sahnede eşinin yanına doğru yaklaştığı görülüyor. Bu sırada başka bir kadın, dükün yanına geçmeye çalışıyor. Fotoğraf çekimi, Royal Salute Polo Challenge sonrasında gerçekleşti.

Markle, krem rengi elbise giyen tanımlanamayan bir kadın tarafından yerinden oynatılmadığı için direndi. Düşesin, "Buraya gelmek ister misin?" diye sorduğu duyuldu.

Markle, gülümseyerek kadına sol tarafında durmasını işaret etti ve videoda başka bir kişi yine, "Buraya gel," dedi. Kadın, şampiyonluk kupasının altından geçerek düşesin yanında bir yere yerleşti.

Videodaki bir kişi Markle için, "Kocasına karşı güvenmiyor. Bu yüzden sürekli ona yapışıyor ve yanında duran her kadına yanında durmalarını söylüyor," dedi.

Bir diğeri ise, "Meghan'ın kontrol edici kişiliği tüm dünya tarafından görülüyor. Ne kadar zarafet ve cömert ruhtan yoksun. Kendini Harry'nin takımının zaferine dahil etmiş. Rezil," yorumunu yaptı.

Geçen yıl, kaynaklar 2018'de evlenen Markle ve Harry'nin evliliklerinde sorun yaşadıkları yönündeki dedikoduları reddetmişti. Ancak bir eleştirmen, çiftin birkaç yıl daha dayanacağını söyledi.

Ancak son rahatsız edici durum, Markle'ın Harry'ye kupayı verirken onu öptüğü ve takımla birlikte fotoğraf çektirdiği anlardan hemen sonra geldi. Çift, hayırseverlik etkinliğine el ele gelirken tüm gün iyi ruh halleri içinde göründü.

Page Six, Perşembe günü Markle ve Harry'nin Archewell Productions'ın Netflix ile 2020'de imzaladığı kazançlı bir anlaşma çerçevesinde iki yeni dizi üzerinde çalıştığını doğruladı. Markle, pişirme, bahçecilik, eğlence ve dostluk sevincini kutlayacak yaşam tarzına odaklanmış bir şovun yıldızı olacak. İkinci dizi ise polo dünyasını belgeleyecek.

Ayrıca, Mart ayında Markle, reçeller ve fındık ezmesi gibi yiyecekler, mutfak tekstilleri, içecek gereçleri, çatal bıçak takımları ve yemek kitapları sunacak American Riviera Orchard markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Ayrıca makyaj, cilt ve saç bakım ürünleri de satmayı planlıyor.

Yaşam tarzı markası hakkında şu anda pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, hayranlar çevrimiçi olarak bekleme listesine katılabilirler.