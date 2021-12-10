Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla bir balıkçıya gitti. Yabancı uyruklu bir vatandaş, yan masadaki ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı.

KONUŞMAK İÇİN ERBİL'İN YANINA GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi. Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.

ERBİL'E SANDALYE İLE VURMAYA ÇALIŞTI

Amerika'da çok tanınan biri olduğunu söyleyen Şaşa, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Sohbetin ilerleyen dakikalarında alkolün dozunu kaçıran vatandaş, iddiaya göre Erbil'e küfürler savurup darp etmeye çalıştı. Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çalışanların müdahale ettiği olayda neye uğradığını şaşıran Mehmet Ali Erbil, polis çağırarak kişiden şikayetçi oldu. Kameralarda, Şasa'nın mekana geldiği 34 P.. plakalı araç tespit edildi. Plakanın sahibinin olayla ilgisi olmadığı, Şasa isimli şahsın ise Hollandalı olduğu belirlendi. Şahsın ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.