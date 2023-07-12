Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi

12.07.2023 10:26

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı. Ronay'ın kendisini dekolteli bir kıyafetle arayarak evine davet ettiğini söyleyen Erbil, "Nişanlısı olmasaydı ve evine gitseydim bir şey olabilirdi" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. 2 yıl önce klibinde rol aldığı şarkıcı Ece Ronay'la taciz iddiasıyla davalık olan Erbil, nasıl tanıştıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı. Ronay'ın kendisini dekolteli bir kıyafetle arayarak evine davet ettiğini söyleyen Erbil, "Nişanlı olmasaydı ve evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi" itirafında bulundu.

"YANGINLARLA İLGİLİ PAYLAŞIMIMDAN DOLAYI YAZINCA TANIŞTIK"

Ece Ronay ile nasıl tanıştıklarını anlatan ünlü isim, "Ben o dönem Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile o yangınların olduğunu ancak müdahalelere rağmen söndürmekte aciz olduğunu söylemiştim. Bu kız da paylaşımdan dolayı bana mesaj göndererek tepki gösterdi. Sonra konuşmaya başladık. O dönem birbirimizi de takip etmiyorduk, rastgele yazdı. Bana 'biz Z kuşağıyız' dedi, ben de bizler de Ğ kuşağıyız dedim. Böyle bir konuşma olunca bana 'klibimde oynar mısın?' dedi. Bu zamana kadar kendi klibim dışında bir klipte oynamamıştı. İki farklı kuşak olduğumuz için de enteresan olacağını düşünerek kabul ettim. Ben de muvafakatname alarak klipte oynamam için imza falan aldılar" dedi.

"KLİPTE YAKINLAŞTIK, DEKOLTELİ KIYAFETLE ARAYIP EVİNE DAVET ETTİ"

Ronay'la klip çekiminde yakınlaştıklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Kız hoş bir şey, ben de bakıyorum, yaklaşıyorum. Kız da nişanlısını sete sokmuyordu ben rahatsız olurum diye. Klip çekimlerinden sonra kız beni dekolteli bir kıyafetle arayarak evine davet etti. Mesajlarda adresini falan verdiği görülüyor. Hangi erkek buna kayıtsız kalabilir? Gecenin bir yarısında seni neden evine çağırır ki? Politik konuşmaları konuşmak için mi? Muhakkak bir şey vardı yani..."

"EVİNE GİTSEYDİM ARAMIZDA BİR ŞEY OLABİLİRDİ"

"Benim asistanım Nuray benden daha akıllı. Ben bu konularda gerçekten aptalım. Nuray bana 'bu kız sizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Biz ona bir olta atalım' dedi. Sonra Nuray, kıza 'ben sizi geleceğim, benimle uyuyacak mısın?' diye yazdı. Kız da mesajı alıp 'beni taciz etti' diyerek hemen mahkemeye vermiş. Böyle bir durumdan dolayı dava açıldı. İnsanlar kadınlara kezzap atıyor ama onlara dava açılmıyor. Nuray'la kıza olta atalım derken oltaya düştük. Kız benim açığımı aramak için yaptı, yoksa neden o halde arasın ki? Mahkemeden de hiçbir şey çıkmadı. Birbirimizi görmedik ve yakınlaşmadık nasıl taciz olabilir? Nişanlısı olmasaydı eve gittiğimde bir şey olabilirdi."

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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi - Son Dakika


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