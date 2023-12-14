Mehmet Ali Erbil\'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı

Kendisinden 44 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı kısa süreli ilişkisi olaylı şekilde biten fenomen Nevide Çiçek, katıldığı televizyon programda yaşadıkları her şeyi anlattı. Sevgilisinden ayrılıp Erbil ile aşk yaşamaya başladığını söyleyen Çiçek, "5 gün Kıbrıs'ta tatil yaptık döndükten hemen sonra ilişkiyi yalanladı. Ben evlenebileceğimizi düşünmüştüm" dedi.

"BENİ ZORLA SEVGİLİMDEN AYIRDI"

Bir eğlence mekanında samimi şekilde eğlenen çiftin aşk yaşadığı gündeme gelmiş ancak Erbil ilişki iddiasını yalanlamıştı. Erbil'in açıklamasına sinirlenen Çiçek ise mesajları ifşa ederek ilişkinin gerçek olduğunu söylemişti. Çiçek, yaşanan gelişmelerin ardından Zahide Yetiş'in programına çıkan yaşadıklarını anlattı. Erbil için sevgilisinden ayrıldığını söyleyen fenomen şunları söyledi: "Bir ödül gecesinde tanıştık. Benim aslında konuştuğum biri vardı. Beni zorla ikna ederek konuştuğum kişiden ayırdı."

"ERBİL YANINDA KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORDUM"

" Mehmet Ali Erbil'le tanıştıktan sonra 66 yaşında ama onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. O kadar komik bir insan ki. Hep gülüyordum. Ben onu 30 yaşında görüyordum. Ben onun yanında üzgün olmuyordum. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende kabul ettim. Ben onu gerçekten sevdim ve değer verdim. Birlikte 5 gün boyunca Kıbrıs'ta tatil yaptık. Kıbrıs'tan döndük. Görüntülü konuştuk ve aradan 6 saat geçti kendisi sosyal medyadan aşk iddialarını yalanladığı bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamayı görünce şok geçirdim. Annem aradı direkt beni 'Bu ne diyor?' diyerek. Hiç beklemiyordum."

"EVLENEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

İlişkilerinin daha güzel olabileceğini söyleyen Nevide Çiçek, Yetiş'in "Evlenebileceğinizi düşündün mü?" sorusu üzerine "Evet düşündüm." itirafında bulundu. Çiçek, "Onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti... Sahipleniyordu evet."