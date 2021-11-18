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Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

18.11.2021 08:47

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını sosyal medya hesabından ifşa eden Ece Ronay, kendisine 23. doğum günü için 2 milyon TL değerinde lüks bir cip aldı. Cipini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım" notuna yer verdi.

Karpuz isimli şarkısının klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini mesaj ve ses kayıtlarıyla taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, gündemde kalmaya devam ediyor. Erbil'e karşı hukuk mücadelesi başlatan Ronay, bu sefer de kendisine aldığı doğum günü hediyesiyle adından söz ettirdi.

2 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Ece Ronay, 23'üncü doğum günü için kesenin ağzını açtı. Doğum gününden önce galeriye giden şarkıcı, kendisine 2 milyon TL'lik kırmızı renk bir cip aldı.

"KENDİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALDIM"

Yeni arabasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç şarkıcı, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı - Son Dakika
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