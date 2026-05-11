Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı gala gecesinde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce sona eren evliliğiyle ilgili konuşan Erbil, evlilik konusunda başarısız olduğunu düşündüğünü söylerken yeniden evlenmeye de kapıyı kapatmadı.

SON EVLİLİĞİ 7 AY SÜRDÜ

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’de gerçekleşen nikâh töreniyle Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Çiftin evliliği uzun sürmedi ve yaklaşık 7 ay sonra, 25 Şubat 2026’da tek celsede sona erdi.

“YÜZDE 99 HATA BENDEYDİ”

Boşanma sürecinin ardından yaptığı açıklamada hatanın büyük bölümünü kendisinde gördüğünü ifade eden Erbil, “Yüzde 99 hata benden kaynaklıydı” sözleriyle dikkat çekmişti.

“EVLİLİĞİ BECEREMİYORUM”

Gala gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle artık birbirleri hakkında konuşmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi de oldu kötü de oldu, geçti gitti. Ben evliliği demek ki beceremiyorum, beş kez denedim ama bir daha da deneyebilirim.”

“30 SENEDİR NAFAKA VERİYORUM”

Bekârlık hayatına yeniden alışmaya çalıştığını söyleyen Erbil, nafaka sorularına da esprili bir yanıt verdi. Ünlü şovmen, “Alışmaya çalışıyorum. Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?” dedi.