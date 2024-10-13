Mehmet Kılıç'tan Yeni Film: 'Hiç' - Son Dakika
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Mehmet Kılıç'tan Yeni Film: 'Hiç'

Mehmet Kılıç\'tan Yeni Film: \'Hiç\'

'Testere' sonrası yönetmen Mehmet Kılıç, 'Hiç' filmi ile sinemaya dönerek ilham vermeyi hedefliyor.

13.10.2024 09:50
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Uluslararası Film Sektöründe 'Testere' filmi ile birçok ülkeden ödülle dönen Yönetmen Mehmet Kılıç, altı yıl aradan sonra bilgeliği konu alan ikinci uzun metrajlı filmi 'Hiç' ile sinemaya geri döndü.

Çekimlerinin başta Türkiye olmak üzere Rusya, Azerbaycan ve Güney Afrika Cumhuriyetinde devam ettiği 'Hiç' filmine ilişkin açıklamalarda bulunan ödüllü Yönetmen Mehmet Kılıç "Kendine özgü konusu ve oyuncu kadrosuyla sinema dünyasına iddialı bir giriş yapacağımıza inancım tam" dedi.

Filmin Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Kılıç, 'Hiç' filminin çekim süreci hakkında detaylar vererek, projenin önemli aşamalarını paylaştı.

"Türkiye'deki çekimlerimiz sona erdi"

Moskova ve Sergiev posad'da ki çekimlerin tamamlandığını vurgulayan Kılıç, Türkiye'deki çekimlerin de sona erdiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Bakü'ye gidiyoruz. Orada filmimizin kalan çekimlerine devam edeceğiz ve yaklaşık iki hafta kalmayı planlıyoruz. Azerbaycan'dan sonra, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg ve Cape Town'da iki hafta boyunca çekimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İzleyicilere ilham vermeyi ve düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Kılıç, çekimlerin ardından Kasım ayında kurgu sürecinin başlayacağını da ekleyerek, filmle ilgili heyecanını dile getirdi. Kılıç, "Bu süreçte izleyicilere ilham vermeyi ve düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyoruz" ifadeleriyle, 'Hiç'in sinemaya olan katkısını ve evrenselliğini vurguladı.

"Çeşitli yönetmenlerden destek aldık"

'Hiç' filminin uluslararası çekim süreçlerine de değinen yönetmen Kılıç, Rusya, Azerbaycan ve Güney Afrika'nın yanı sıra Yunanistan, Macaristan ve Gürcistan'dan da davet aldıklarını söyledi. İlk olarak Rusya'ya gitmelerinin sebebinin, önceki projeleri olan 'Testere' filmine aldığı ödüller olduğunu ifade eden Kılıç, "Yurt dışından yapılan katkıların da önemini belirtti. Brezilya, Portekiz, Fransa başta olmak üzere Azerbaycan'dan yönetmen ve görüntü yönetmeni arkadaşlarımız bizlere büyük destek verdiler" diye konuştu.

Kılıç, Toplamda beş ay sürecek olan çekimlerin ardından, filmin kurgu sürecinin başlamış olacağını ve bu süreçte hem yerel hem de uluslararası işbirliklerinin film üzerindeki etkisini ve bu işbirliklerinin projeye katkı sağladığını dile getirdi.

"Ödüller semboliktir gerçek ödül izleyicinin alkışlarıdır"

Film projeleriyle ilgili duygularını ve motivasyonunu da paylaşan Yönetmen Mehmet Kılıç, projelerinin doğal ve gerçekçi bir anlatıma odaklandığını vurgulayarak, "İnsanların duygularını ve düşüncelerini ifade edememesi ve bu durumun kendisini etkilediğini vurgulayan yönetmen, onların duygu ve düşüncelerine tercüman olmayı hedefliyor. Buda onun sinema anlayışını oluşturuyor. Kılıç, ödüllerin sembolik bir değer taşıdığına inanıyor ve gerçek ödülün izleyicinin alkışları olduğunu ifade ediyor." dedi.

"2025'te sinemalarda görüşmek üzere"

Gelecek projelerine de değinen Kılıç, bir sinema filmi ve bir dizi projesi üzerinde Veyis Sarıkaya ile birlikte çalışacaklarını, detayları ise ilerleyen zamanlarda paylaşacaklarını belirterek Filmin yapım süreci boyunca kendisine destek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kılıç "Son olarak 2025'te sinemalarda görüşmek üzere" dedi.

Hiç Filminin oyuncu kadrosunda Veyis Sarıkaya, Dilyara Akhmetova, Sezin Kınık, Emin Gökşenli, Didem Kapıcı, Serap Köprülü, Sevim Gürata, Asya Hasanzade, Ümran Barın, Bahar Sırmalı, Durdu Türker, Eren Basa, Zinnur Işık, Mirvari Rashidova yer alıyor.

Filmin başrol oyuncusu ve aynı zamanda ortak yapımcısı ve senaristi olan Veyis Sarıkaya ise "Hiç, yaşama, varoluşu farklı bir perspektifle benim biyografim üzerinden anlatan muhteşem bir yapıt. Kendi yaşantımı Mehmet hocamın gözlemlemesiyle ortak bir paydada buluşup senaryolaştırdık. ve bunu tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bundan sonraki Projemiz de Çok özel bir sinema filmi projemiz var. ve onun ertesinde yine aynı şekilde muhteşem bir dizi projemiz olacak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Kılıç'tan Yeni Film: 'Hiç' - Son Dakika

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