Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı programda, 20 kişilik ana kadronun belirlenmesinin ardından heyecanlı mücadele başladı. Ancak, yarışmanın daha ilk haftalarında bazı yarışmacılar kurallara uymamakla gündeme geldi.

KURALLAR İHLAL EDİLDİ, ŞEF SİNİRLENDİ

Son bölümde, yarışmacıların yasak olmasına rağmen izinsiz tadım yapmaları ve verilen reçetelerden saparak kendi yorumlarını katmaları stüdyoda tansiyonu yükseltti. MasterChef mutfağında "tadım yapmamak" ve "tarifin dışına çıkmamak" gibi temel kurallar açıkça belirtilmesine rağmen, art arda gelen ihlaller Mehmet Yalçınkaya'nın sabrını taşırdı.

MEHMET ŞEF'TEN ÜLTİMATOM

Olayların ardından mutfakta sert bir konuşma yapan Mehmet Şef, yarışmacılara açık bir şekilde uyarıda bulundu. Kurallara riayet edilmemesi halinde ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini söyleyen Yalçınkaya, disiplinin ve mutfak düzeninin yarışmanın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Şef, "Yasak olduğunu bildiğin halde neden tadım yaptın? Birisi geliyor, 'Sosu kafama göre koydum' diyor. Bir başkası yemeğini anlatamıyor. Ağzınızdan lafı zorla mı alacağız? Yapamadıysanız neden yapamadığınızı açıkça ifade edeceksiniz. Burada oyun oynamıyoruz. Kaç gündür susuyorum ama artık yeter. Burada ciddi bir disiplinsizlik var. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SEZON HIZLI BAŞLADI

Yeni sezonun ilk elemesiyle birlikte yarışmacılar tüm yeteneklerini sergilemeye çalışırken, yaşanan bu kural ihlalleri hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.