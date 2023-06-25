Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi

25.06.2023 00:57

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde konser veren Melek Mosso, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin sarılma isteğine 'Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın' diyerek imalı bir cevap verdi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivalinde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdi. AK Parti seçmenine yönelik tutumu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti.

Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: 'Sonra sıkıntı olmasın'
Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso

YİNE AYNI İLDE SAHNE ALDI

Bu olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso'ya çiçek takdim etti.

Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: 'Sonra sıkıntı olmasın'

İMALI BİR CEVAP VERDİ

Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso'ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Melek Mosso, Tekirdağ, Muratlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü
00:30 Yer: Denizli! Eşini rahatsız eden kişiyi, başını taşla ezerek öldürdü
00:27 Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi
00:25 Melek Mosso'dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt
00:22 Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu
00:17 Wagner grubu lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı
23:49 Ümit Özdağ: CHP, İYİ Parti'den bedel istemedi
23:47 Özdağ'dan Akşener'in "15 vekil" çıkışına yalanlama: "CHP'yi suçlayarak yolları ayıracağım" demişti, sözünü tuttu
23:33 Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde
23:28 Rusya'daki isyanın ardında İngiltere mi var? Dönemin Dışişleri Bakanı Truss'un egemenlik gafı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 02:14:35. #1.12#
SON DAKİKA: Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement