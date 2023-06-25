Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivalinde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdi. AK Parti seçmenine yönelik tutumu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti.
Bu olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso'ya çiçek takdim etti.
Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso'ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.
Son Dakika › Magazin › Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi - Son Dakika