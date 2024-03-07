Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso'nun yoğun konser maratonu devam ediyor. Önceki gün Ankara'da sahneye çıkan Mosso, kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti.
Kırmızı payetli elbisesiyle sahneye çıkan Mosso, konser boyunca kendini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Oynadığı anlarda çekilen görüntülerini birleştirerek Instagram hesabından yayınlayan Melek Mosso "Ankara'da geçen o harika akşamdan. Kurtlarımızı döktük, dertlerimizi attık, oh mis. Gelen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının dans performansı takipçilerinden de tam not aldı.
Son Dakika › Magazin › Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi - Son Dakika
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