Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi

Geniş Video İzle

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da sahneye çıktığı konserde kırmızı payetli elbisesiyle çılgınlar gibi dans etti. Mosso, konser sonrası Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle hayranlarına teşekkür etti.

07.03.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso'nun yoğun konser maratonu devam ediyor. Önceki gün Ankara'da sahneye çıkan Mosso, kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti.

Kırmızı payetli elbisesiyle sahneye çıkan Mosso, konser boyunca kendini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Oynadığı anlarda çekilen görüntülerini birleştirerek Instagram hesabından yayınlayan Melek Mosso "Ankara'da geçen o harika akşamdan. Kurtlarımızı döktük, dertlerimizi attık, oh mis. Gelen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının dans performansı takipçilerinden de tam not aldı.

Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi

Melek Mosso, Sanat, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Efe Erkan: memleket nereye gidiyor 3 1 Yanıtla

16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement