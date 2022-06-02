Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca: Hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim

Özgün, Işın Karaca ve Ceyda Düvenci, önceki gün İzmir'de bulunan bir özel eğitim merkezinin açılışına katılarak, kurdele kesti. Melek Mosso'nun yerine Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Işın Karaca, eleştirilere yanıt verdi.

"BU PROJEDE OLMAKTAN GURURLUYUM"

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isimler, otizmli olan çocuklar hakkında konuştu. Konu hakkında konuşan Ceyda Düvenci, "Özel çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi burası. Devletin sunduğu imkanlardan da faydalanıyorlar. Bu tür merkezler çoğaldıkça insanın içi umut doluyor" derken Işın Karaca da "Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok gururluyum" dedi.

"ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Melek Mosso'nun yerine Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Işın Karaca, eleştirilere yanıt verdi. Karaca, "Ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit" açıklamasını yaptı.