İsmail Hacıoğlu, Melisa Aslı Pamuk\'un Cem Karaca\'nın Gözyaşları galasına katılmamasına tepki gösterdi

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Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel'in paylaştığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası dün akşam yapıldı. Dizinin başrolü Melisa Aslı Pamuk ise yurtdışında olduğu gerekçesiyle galaya katılamadı. İsmail Hacıoğlu ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

"MÜLTECİ OLARAK YERLEŞMEDİYSE GELMESİ LAZIM"

Yurt dışında olduğu ve pasaportu çalındığı için daha önce rol aldığı Kadınlara Mahsus filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına da katılamadı. Kırmızı halıda soruları yanıtlayan İsmail Hacıoğlu, Pamuk'un galaya katılmamasıyla ilgili "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazım" diyerek tepki gösterdi.

KADINLARA MAHSUS GALASINA DA KATILMAMIŞTI

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ay başrol olduğu Kadınlara Mahsus filminin galasına katılmamıştı. Basın mensuplarıyla konuşan Ceyda Düvenci, partneri Pamuk'un neden galaya katılmadığını açıklayarak "Melisa yurt dışında. Maalesef hanesine hırsız girip pasaportunu çalmış. Dolayısıyla gelemedi, pasaportunun yenilenmesini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.