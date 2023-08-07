Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti

07.08.2023 11:07

İsimleri bir süredir aşk dedikodusuna karışan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı ilişkilerini ilan etti. Yazıcı, sosyal medya hesabından ilk kez Pamuk'un bir fotoğrafını paylaştı.

Yer aldığı dizilerdeki başarısıyla sıkça adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un adı bir süredir milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, aşklarını ilan etti.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından şu aralar yurtdışında tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. İlişkilerini ilan eden ikili, birliktelikleri hakkında henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan son olarak Ego dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, peş peşe 3 filmde rol alacak.

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Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti - Son Dakika
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