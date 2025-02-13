Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti - Son Dakika
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Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

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Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerikalı eşi Patrick Grady hayatını kaybetti. Miraloğlu, birkaç yıl önce ABD'ye yerleşmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Grady ile evlenmişti.

13.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:33
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2012 yılında 'Hayat Devam Ediyor' isimli diziyle tanınan, daha sonra herhangi bir projesinde dikiş tutturamayan oyuncu Meltem Miroğlu, geçtiğimiz yıllarda ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmişti. Miroğlu'nun eşi hayatını kaybetti.

Hayat Devam Ediyor dizisinden sonra dizi teklifi alamadığı gerekçesiyle ABD'ye yerleşen Meltem Miroğlu, 2019 yılında 80 yaşındaki Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu.

Miraloğlu, geçtiğimiz haftalarda ise yaşadığı ülkede rehin tutulduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulunmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Miraloğlu'nun eşi Patrick Grady'nin vefat ettiğini duyurdu.

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Akay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Meltem Miraloğlu 15 Ocak 2025 ve 3 Şubat 2025 tarihlerinde New Jersey mahkemelerine başvurarak, Amerika'ya gittiğinde âşık olduğu Türk genci Halil İbrahim Yıldız'ı, Amerika'da yaşayan yazarımız Ülkü Gözen'i, Ülkü'nün eşi Oğuz Kamil Safoğlu'nu, avukatını, kocası Patric Grady'yi, Patric'in oğlu Thomas Robert Grady'yi ve beni akıl almaz suçlamalarla mahkemeye verdi. Öyle bir senaryo yazmış ki, senaristlerin ağzı açık kalır.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Oradaki psikolog Meltem'in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ve bunu mutlaka mahkeme de anlayacaktır. Patric, zaten kalp hastasıydı ve bu suçlamaları duyunca kalbi dayanmadı ve 86 yaşında vefat etti. Meltem'in mahkemeye verdiği kişiler arasında Türk vatandaşları olsa da hepsi aynı zamanda Amerikan vatandaşı ve orada yaşıyorlar. Ancak ben sadece Türk vatandaşıyım ve Amerika'ya da hiç gitmedim.

"MELTEM'İ MİRASTAN MEN ETTİ"

Meltem Miraloğlu Türkiye'de de beni defalarca mahkemeye vermiş ancak tüm davaları kaybetmişti. Patric vasiyetini hazırlamış ve ölümünden önce Meltem'i mirasından men etmişti. Meltem de Patric'in emekli maaşını almak ve hâlâ vatandaş olmak için bizlere attığı iftiralar, tüm Türkiye'yi şoke edecek" ifadelerini kullandı.

Meltem Miraloğlu\'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

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Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ömer duman:
    yediğin buruşuk tarakla kaldın desene 23 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kannen maas ve vatandislik almis olmasi lazim.mirasa birsey diyemem dava acar durdurur miras olayinida 5 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Adama yaptığım muamele ilgi gözünün önünden film şeridi gibi geçmiştir buruş buruş 3 0 Yanıtla
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