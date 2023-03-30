Muharrem İnce, Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" mesajına cevap verdi: Ne yaptığımı biliyorum - Son Dakika
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Muharrem İnce, Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" mesajına cevap verdi: Ne yaptığımı biliyorum

30.03.2023 10:28

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kendisine "Sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir" diyerek açık mektup yayınlayan Müjdet Gezen'e yanıt verdi. Katıldığı canlı yayında Gezen'i çok sevdiğini dile getiren İnce, "Ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. O kadar siyasi deneyimim var benim. Hırslarımın peşinde değilim. Egomun peşinde değilim" şeklinde konuştu.

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100 ekranlarında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. İnce, kendisine açık mektup göndererek adaylıktan çekilme çağrısında bulunan Müjdat Gezen'e de cevap verdi.

"NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM, HIRSLARIMIN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Ece Üner'in sorusu üzerine Müjdat Gezen'in kendisine yazdığı açı mektuba yanıt veren Muharrem İnce, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Müjdat ağabeyi çok severim. Mektubunu gördüm, saygılarını iletiyorum kendisine. Çok saygı duyduğum bir sanatçımızdır. Saygılar gönderiyorum kendisine. Mustafa Kemal Paşa yola çıktığında bir kısım insan mandayı savunuyordu, bir kısım insan Paşa'nın maceracı olduğuna inanıyordu. Bir kısım insan Mustafa Kemal Paşa'nın katledilmesi gerektiğini düşünüyordu. Katli Vacib diye fetvalar verildi. Ama o milleti örgütledi ve başardı. Ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. O kadar siyasi deneyimim var benim. Hırslarımın peşinde değilim. Egomun peşinde değilim. Zaman Muharrem İnce'yi haklı çıkaracak. Tıpkı dokunulmazlık konusunda CHP yönetimini dinlemeyip hayır verdiğimde haklı çıktığım gibi. Bu konuda da haklı çıktığımı zaman gösterecek. Zaten siyaset böyle bir şeydir.

MÜJDAT GEZEN: DURUMU AKLININ SÜZGECİNDEN BİR KERE DAHA GEÇİR

İnce'nin adaylık sürecini bir kez daha düşmesi gerektiğini söyleyen Müjdat Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde yayınladığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Muharrem İnce... Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu 'Yazayım mı, yazmayayım mı' diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan'ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor. Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla..."

Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir
YORUMLAR (7)
  • Abdulkadir Haksever: Darbukatör git işine bak sen ,muarrem işini bilir. Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
  • yılmaz kapar: Evet onlar seni hiçe sayıp takmamıştı.ama sen kıvranıyorsun yok demeye Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Öncelikle Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ndan daha iyi başkanlık yapar ama bu olayı neden bu kadar kaşıyorsunuz acaba zaten Muharrem İnce ya seçime girmeden yada ikinci turda adayınız Kılıçdaroğlu lehine eli mahkum çekilecek. Cevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Muharrem İnce, Müjdat Gezen'in 'Adaylıktan çekil' mesajına cevap verdi: Ne yaptığımı biliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" mesajına cevap verdi: Ne yaptığımı biliyorum - Son Dakika
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