Mert, Sude'ye aşkını ilan etti: Bana uzaktan iki gülücük atsan yeter

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aralarındaki duygusal yakınlaşma sonrası tartışmalar yaşanan Mert ile Sude, herkesten uzak bir yerde baş başa sohbet etti.

"KAFANI KARIŞTIRIP SENİ ÜZEMEZLER"

Sude'ye içini döken ve duygularını belli eden Mert, şunları söyledi: "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu."

"BEN SENİN İÇİN YARIŞMAYI BIRAKIRIM"

"Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim. Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?"

SUDE: BAZI ŞEYLER UYUŞMUYOR, ÇIKINCA YAŞAYIP GÖRECEĞİZ

Sude ise konuşmasında "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz" dedi.

MERT: İKİ GÜLÜCÜK ATARSIN BANA YETER

Konuşmasının sonunda adeta Sude'ye aşkını ilan eden Mert, "Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi? Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada bench'ten bench'e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar" derken Sude ise "İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum. Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an" cevabını verdi.