Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu

15.07.2023 10:47

Darmaduman dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisini bitirdikten sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikili, anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılma kararı aldı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkaran çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan Mert Yazıcıoğlu, 2023'ün başında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten hemen sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin bir süredir devam eden ilişkileri bitti.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirini takipten çıkan ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

AYNI EVDE YAŞIYORLARDI

Sık sık birlikte tatile çıkan ikilinin geçtiğimiz haftalarda aynı eve çıktıkları söylemişti. Yazıcıoğlu'nun omzundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmadığı ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı da iddia edilmişti.

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Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu - Son Dakika
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