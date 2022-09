Şaşırtan Evlilik Açıklaması

Ivana Sert'in sunuculuğunu yaptığı ve iki gün süren Merter Moda 2022'nin son gününde aralarında Günay Musayeva, Şebnem Schaefer, Ece Gürsel, Alona Kral gibi ünlü modellerin yer aldığı defileler büyük ilgi gördü.

Defileler sonrası sahneye çıkan Simge Sağın, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla binlerce kişiyi çosturdu.

Simge Sağın, moda ile ilgili bir soruya "Modayı ve yeni çıkan kıyafetleri sürekli takip ediyorum. Her zaman ölçüler tutmadığı için sahne kıyafetlerimi uzun zamandır özel olarak diktiriyorum" cevabını verdi.

"ARTIK EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Günay Museyeva, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. Museyeva, "Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Oğlumla arkadaş gibiyiz. Sanırım o oyuncu ya da şarkıcı olmayı tercih etmeyecek, kameraları hiç sevmiyor" açıklamasında bulundu.

Günay Museyeva daha önce Tolga Karel ile evlilik yapmıştı. Museyeva'nın bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu bulunuyor.

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu.

GÜNAY MUSAYEVA ÖZEL HAYATI

Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.

GÜNAY MUSAYEVA ÖDÜLLERİ

Miss World Bikini - 2008

Best Model Azerbaycan - 2010

Best Model of the World - 2010 (ikinci)