Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti - Son Dakika
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Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti

14.09.2022 11:57

Oyuncu Merve Boluğur, ekim ayında dünyaevine girme hazırlığı yaptığı sevgilisi Mert Aydın ile sokak ortasında tartıştı. Gerginlikleri yüzlerine yansıyan çiftten Aydın, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, düğün hazırlıklarına başladı. Yoğun bir hazırlık sürecine başlayan çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR

Cadde üzerinde araçlarını bekleyen çift, kimseye aldırış etmeden tartışmaya başladı. Telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisine "O benim arkadaşım" diyerek sitem eden Boluğur'un gerginliği yüzüne yansıdı. O anlar da basın mensuplarını görünce iyice gerilen Boluğur, "Teşekkür ederiz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

"DÜĞÜN TELAŞI BİZİ YORDU"

2 Ekim'de nikah masasına oturacak olan çiftten Aydın ise tartışırken görüntülendikleri için rahatsız oldu. Basın mensuplarından ricada bulunan Aydın, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" dedi. Çift daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.

Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı
Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı
Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı
Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı
YORUMLAR
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Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti - Son Dakika
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