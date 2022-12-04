Eski eşi Merve Boluğur hakkında "gereksiz insan" dediği iddia edilen Mert Aydın sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Eski eşi Merve Boluğur hakkında "gereksiz insan" dediği iddia edilen Mert Aydın sessizliğini bozdu

04.12.2022 13:00

Oyuncu Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğini tek celsede bitiren DJ Mert Aydın'ın, katıldığı bir davette eski eşiyle ilgili "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok" dediği iddia edilen sözler gündem olmuştu. Aydın, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Oyuncu Merve Boluğur büyük bir aşk yaşadığı DJ Mert Aydın'la 2 Ekim'de görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşım yapan ikili, nikahtan günler sonra boşanma kararı aldı. Kısa süren evlilikten sonra bir davette görüntülenen Mert Aydın'ın, eski eşiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulunduğu iddia edildi.

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Katıldığı davette Aydın'ın "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek eski eşine gönderme yaptığı ileri sürüldü.

Merve Boluğur için 'Gereksiz insan' dediği öne sürülen Mert Aydın sessizliğini bozdu

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞIDIR"

Basına yansıyan haberlerden sonra DJ Mert Aydın'dan jet hızında bir açıklama geldi. Ünlü isim sözlerinin kendisine ait olmadığını belirterek şunları söyledi;

"Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklamam: Açılışında çaldığım mekanda eski eşim Merve Boluğur ile ilgili söylediğim iddia edilen sözler asılsız ve gerçek dışıdır. Ben biten bir ilişkinin ardından, yaşanmışlıklara olan saygımdan dolayı hiçbir zaman kötü konuşmadım. Lütfen haberler yapılırken muhatabının bir kadının olduğunu unutmayarak, bu hassas dönemde daha dikkatli davranılmasını herkesten rica ediyorum. Mert Aydın"

Merve Boluğur için 'Gereksiz insan' dediği öne sürülen Mert Aydın sessizliğini bozdu
Merve Boluğur için 'Gereksiz insan' dediği öne sürülen Mert Aydın sessizliğini bozdu
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Son Dakika Magazin Eski eşi Merve Boluğur hakkında 'gereksiz insan' dediği iddia edilen Mert Aydın sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşi Merve Boluğur hakkında "gereksiz insan" dediği iddia edilen Mert Aydın sessizliğini bozdu - Son Dakika
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