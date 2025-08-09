Mesleği de kendisi de değişti! Adanalı dizisinin Pınar\'ını görenler tanıyamıyor

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar'ın yer aldığı "Adanalı" dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, son görüntüsüyle şaşırttı.

"YAPTIRDIKLARIMI SAKLAMIYORUM"

Estetik operasyonlarını gizlemeyen Özbudak, "Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" sözleriyle değişiminin detaylarını anlattı.

"BAŞKA BİRİ OLMUŞ" YORUMLARI YAPILDI

Özbudak'ın son halini gören kullanıcılar, "Kendine ne yapmış?", "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar yaptı. Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Özbudak, kariyerinde de farklı bir yol çizdi. Oyunculuğu bırakan Özbudak, şimdilerde gayrimenkul alım satımıyla ilgileniyor.

İşte Özbudak'ın son hali;