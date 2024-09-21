Metin Arolat\'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı

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52 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Arolat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Arolat, 5 Eylül'de yakın arkadaşı Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak ölümden döndüğü anları anlatmıştı.

"NEFESİM GİTTİ, BİLİNCİM KAPANDI"

Arolat'ın 5 Eylül'de konuk olduğu program 2 gün önce yayınlandı. Oldukça sağlıklı görünen Arolat, programda yıllar önce ölümden döndüğü anları anlatarak şunları söylemişti: " Çeşme'de bir arkadaşımın evindeydim. Onlar İstanbul'a döndüler ben kaldım. Sabah bana da not yazmışlar 'dolapta et yaptım, yersin'... Ben kalktım, dolabı açtım, etten bir parça ağzıma attım... Çiğnedim yutmaya çalıştım, yutamadım. Boğazımda takıldı. Su içtim, burnumdan çıktı. Nefesin gramı yok... Elimi soktum, dişlerim ellerimi kanattı. Orada bir şeye değdim ama alamadım. Giderek tansiyonum düşüyor. Dedim 'bu kadar hayat'... Yere düştüm, gözümü açtım havuz var. Keşke havuza atlasaydım diye düşündüm. Giderek havuz uzaklaştı, bir beyazlıklar falan... Ölüyorum diye düşünmedim. Son anda şunu düşündüm; şimdi beni burada bulacaklar. Elalemin evinde. O zaman annem yaşıyordu. Annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak. Çok üzülecek. üstümde başımda ne var? Burada mı ölecekmişim! Gerçekten hayatla yüzleşme gibi bir an ve gittim ben. İçimden 'Arkadaşlarım İstanbul'da... günler sonra gelecekler beni burada kokmuş bulurlar herhalde' diyorum... Gittim ben, bilinç kapalı. Sonra birden bir titreşimle uyandım. Bir böğürme. Sanırım şarkı söylemek, diyafram kullanabilmek bu işe yaradı hayatımda. Uğraşıp çıkaramadığım o parça yerinden oynadı ve ben hayatımın en güzel nefesini aldım."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İLE TATİL PLANI YAPMIŞTI

Ağabeyi ve annesini peş peşe kaybettiği için zor bir dönemden geçen Metin Arolat, yaşadığı acılarla mücadele edebilmek için tedavi gördüğünü de anlattı. Dostlukları yıllar öncesine dayanan Metin Arolat ve Armağan Çağlayan, ekim ayında Mısır'a tatile gitmek için de plan yapmışlardı.