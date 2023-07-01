MFÖ Solisti Özkan Uğur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

1 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle entübe edilen MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un sağlık durumuyla umut verici haber geldi. Müzisyen Emre Irmak Uğur'un son durumu hakkında bilgi verdi.

ENTÜBE EDİLDİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 2 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uğur'un oğlu Alişan Uğur ile konuştuğunu belirten Irmak açıklamasında "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.