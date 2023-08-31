Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey - Son Dakika

Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey

Son Güncelleme: 31.08.2023 12:03

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde 1 milyon TL değerindeki soruyu görmek için bir adımı kalan yarışmacı, yanlış cevap vererek elendi. Oğlunun 30 bin TL kazandığını öğrenen anne ise ''Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan Bey'' tepkisiyle herkesi güldürdü.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılardan Recep Murat Yalçınkaya, başarılı performansıyla 11. soruya kadar geldi. Oğlunun 1 milyonluk soruya bir basamak kala elendiğini öğrenen annenin "30 bin TL azmış Kenan Bey" tepkisi eğlenceli anlara sahne oldu.

11. SORUYA KADAR GELDİ

11'inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacı " Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusunda zorlandı. Bir süre düşündükten sonra "Almanya" cevabını veren yarışmacı, yanlış olduğunu öğrenince oldukça şaşırdı.

Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Keşke çekilseydin, azmış Kenan Bey

"KEŞKE ÇEKİLSEYDİN, 30 BİN TL AZMIŞ KENAN BEY"

Oğlunun yarışma esnasında yalnız bırakmayan anne ise 30 bin TL kazanıldığını öğrenince sessiz kalamadı. Oğluna sitem eden anne, "Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan Bey! Canı sağ olsun. 200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada" dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise anneye "Yarım saat önce 30 da yoktu. 200'ü görünce 30 az gelir. Nasip mi gaza geldi" diyerek moral verdi.

Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Keşke çekilseydin, azmış Kenan Bey
Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Keşke çekilseydin, azmış Kenan Bey

Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey - Son Dakika
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