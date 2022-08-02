Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı! - Son Dakika
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Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı!

02.08.2022 15:29

Hint oyuncu Dev Patel, bir benzin istasyonunda korkunç bir bıçaklama olayına şahit oldu. 32 yaşındaki bir adamın yanındaki kadın tarafından bıçaklandığını gören ünlü oyuncu olayın ardından soluğu polis ekiplerinin yanında aldı.

2008 yılında vizyone giren Milyoner filmiyle yıldızı parlayan Hint oyuncu Dev Patel, kız arkadaşıyla gittiği Avustralya'ya tatile gitti. Ancak ünlü oyuncu tatilde korku dolu anlar yaşadı.

ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ünlü aktörün Adelaide kentindeki benzin istasyonunda kavga sırasında 34 yaşındaki bir kadının bir adamı göğsünden bıçakladığına tanık olduğu iddia öne sürüldü.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

POLİSLERİN YANINA KOŞTU

Olaya yakından şahit olan Dev Patel'in korkuyla polislerin yanına gittiği bildirildi. Polislerle konuşurken görüntülenen oyuncunun panik halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu

KADIN TUTUKLANDI

Hayati tehlikesi olmayan yaralı adam Royal Adelaide Hastanesi'ne kaldırılmadan önce sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kadın ise ağır yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir adamın bıçaklandığına şahit olan oyuncu Dev Patel, korkuyla polise koştu
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Son Dakika Magazin Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı! - Son Dakika


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