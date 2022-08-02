Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı!

2008 yılında vizyone giren Milyoner filmiyle yıldızı parlayan Hint oyuncu Dev Patel, kız arkadaşıyla gittiği Avustralya'ya tatile gitti. Ancak ünlü oyuncu tatilde korku dolu anlar yaşadı.

ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ünlü aktörün Adelaide kentindeki benzin istasyonunda kavga sırasında 34 yaşındaki bir kadının bir adamı göğsünden bıçakladığına tanık olduğu iddia öne sürüldü.

POLİSLERİN YANINA KOŞTU

Olaya yakından şahit olan Dev Patel'in korkuyla polislerin yanına gittiği bildirildi. Polislerle konuşurken görüntülenen oyuncunun panik halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

KADIN TUTUKLANDI

Hayati tehlikesi olmayan yaralı adam Royal Adelaide Hastanesi'ne kaldırılmadan önce sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kadın ise ağır yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.