24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz hafta Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olmuş ve son soruya kadar gelmişti. 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Göğercin, dün son soru için mücadele etti ve büyük ödülün sahibi oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yarışmanın ardından yaptığı paylaşımda Göğercin'in vergi kesintisinden dolayı eline 804 bin 677 TL geçeceğini söyledi.
Sempatik tavırları ve başarısıyla adından söz ettiren Rabia Birsen Göğercin," Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna "V" doğru cevabını vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Yarışmanın ardından Göğercin'in vergi kesintisiyle beraber ne kadar kazandığı da merak konusu oldu.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl de "X" hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000TL - 23.387tl istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Milyoner'i kazanan Rabia ne kadar para alacak? Vergi uzmanı açıkladı: Eline 804 bin 677 TL geçer - Son Dakika