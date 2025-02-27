Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı - Son Dakika
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Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

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İlerlemiş yaşına rağmen son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisiyle ilgili paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.

27.02.2025 14:52  Güncelleme: 15:03
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

15 YILDIR DİNMEYEN ACISI

Zorlu bir hastalık sürecinden geçen Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisine özlemini dile getirdi. Abisinin fotoğrafına duygusal bir not ekleyen Tugay'ın sözleri hayranlarını duygulandırdı.Güzel oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu..."

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı;

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
Mine Tugay\'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

Sosyal Medya, Mine Tugay, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    bu kadın yaşıyla niye gündeme geliyor normal deilmi 50 yaşında genç gösterenlere var 9 0 Yanıtla
  • Neset null:
    çok güzel kadın yaşına ragmen 1 0 Yanıtla
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