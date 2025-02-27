Mine Tugay\'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

Magazin

Ünlü manken üçüncü kez anne oldu! Doğum öyküsünü böyle paylaştı

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

15 YILDIR DİNMEYEN ACISI

Zorlu bir hastalık sürecinden geçen Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisine özlemini dile getirdi. Abisinin fotoğrafına duygusal bir not ekleyen Tugay'ın sözleri hayranlarını duygulandırdı.Güzel oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu..."

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı;