İşte Türkiye'nin En Güzel Kızı

Ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkını elde edecek ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olacak isim, 20 finalist arasından çıktı. İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi. Podyumda kısa bir mülakat ardından kazanan da belli oldu. Bu senenin birincisi Nursena Say oldu.

Miss Supranational 8 numara Selin Erberk Gurdikyan oldu. Miss Universe 5 Numara Aleyna Şirin oldu.

Miss Turkey 2022 finalistlerinin belli olmasının ardından, güzellik tacını kazanan yarışmacı belli oldu. Miss Turkey finalinde dereceye girip birinciliği kazanan Nursena Say hakkında aramalar hız kazandı. Peki Nursena Say kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nursena Say hakkında merak edilenler tüm detaylar...

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey finalisti Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nursena Say'ın evli olmadığı düşünülüyor.