Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı - Son Dakika
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Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı

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Tom Cruise, Mission Impossible çekimlerinde Oxfordshire'da uçağın kenarına asılı görüntülendi. 62 yaşındaki aktör, sarı bir çift kanatlı uçağın altında tehlikeli bir sahne gerçekleştirdi. Gabriel rolündeki Esai Morales da sette yer aldı. Çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan filmin vizyon tarihi 23 Mayıs 2025. Kadroda Simon Pegg, Ving Rhames ve Hayley Atwell gibi isimler bulunuyor.

16.07.2024 16:15  Güncelleme: 16:26
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Tom Cruise, günü Oxfordshire'da Mission Impossible çekimleri sırasında son çılgın numarası için bir uçağın kenarına asılırken görüntülendi. 62 yaşındaki aktör, sarı bir Stearman çift kanatlı uçağın altına tutundu.

Sette, serinin kötü karakteri Gabriel'i canlandıran Esai Morales da ona eşlik etti. Uçak ters döndükten sonra Tom'un uçağın kenarına asılı kaldığı görüldü.

1994'ten beri pilot lisansına sahip olan Tom, tamamen yeşil giyinmiş bir ekip üyesi tarafından uçuruldu. Kahverengi deri ceket, beyaz tişört ve koruyucu gözlükler giydi.

Daha önce Longcross Stüdyolarında ve Londra'nın çeşitli yerlerinde çekimler yapılmıştı. Diğer sahneler Derbyshire, Surrey ve merkezi Londra'da çekildi.

Filmin yapımı çeşitli nedenlerle birkaç kez durdu ve yeniden başladı. Şu anki planlanan vizyon tarihi 23 Mayıs 2025.

Tom'un yanı sıra, filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff ve Vanessa Kirby de yer alacak.

Önceki film Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Tom'un çabalarına rağmen gişede beklenen performansı gösteremedi. Oppenheimer filmi, gişede Mission: Impossible'dan neredeyse 400 milyon dolar daha fazla hasılat elde etti.

1996'da başlayan Mission: Impossible film serisi, 1966 tarihli aynı adlı televizyon dizisine dayanıyor.

Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı
Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı
Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı
Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı
Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı

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Son Dakika Magazin Mission Impossible sahnelerini çeken Tom Cruise, uçaktan sarkarak son çılgın numarası yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: adamlar yapıyor abi 2 milyar seyrediliyor en az bizimkilerde gişede müşteri bekliyor 2 milyon olursa havasından geçilmiyor görende sanır Alpacino 7 0 Yanıtla

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