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Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi

11.11.2021 10:18

Tarkan, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren moda tasarımcısı Bahar Korçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan'a 2017 yılında yumurtalık kanser, teşhisi konuldu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TARKAN: IŞIKLAR İÇİNDE UYU BAHAR'IM

Korçan'ın ölüm haberini alan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

1964 yılında dünyaya gelen Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yapan Korçan, 2018 yılında konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.

Bahar Korçan, Doktora, Kanser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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