Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Programa Konya'dan katılan Büyükçiçek ailesi, 19 yaşındaki kızları Fahriye'den yaklaşık 2 aydır haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Kızlarının 42 yaşındaki Hazım isimli kişi tarafından kaçırıldığını ileri süren aile, Fahriye'nin evlendiğini öğrendi.

"FAHRİYE'Yİ HİMAYEME ALDIM, 3. MUSKASINI YAPTIRACAĞIM"

Geçimini sağladığı ineklerinden birini satarak kızına harçlık yollayan aile, kızlarının evlendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Hazım Bey, "Bilmediği şehirde okuyor, ona musallat olan biri vardı. Onu dövdüm ve Fahriye'yi himayem altına aldım. Ona 3. muskasını yaptıracağım, bana emanet'

MÜGE ANLI'DAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Eskiden madde kullandığını ve artık bıraktığını itiraf eden Hazım, iddialara cevap vermeyi reddedip canlı yayını terk ederek karakolun yolunu tutmuştu ve Müge Anlı'dan şikayetçi olmuştu.

CANLI YAYINDA KAVUŞTULAR

Günlerdir kızına kavuşmak isteyen ise bugün canlı yayında Fahriye'ye kavuştu. Kızına sarılan gözü yaşlı baba, "Ben seni götürmeden gitmem buralardan" diyerek feryat ederken kızının sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Evlendiği adamın geçmişini duyduğunda tedirgin olmadığını söyleyen Fahriye, "Sicilinin çoğunda da insan dövmek var. Sinirli olmuş tabii. İçiyordu, içmesini bıraktı. 5 vakit namazını kılıyor" dedi.

AMCA, YUMRUK ATTI

an Fahriye'nin resmi nikahlı eşi Hazım stüdyoya geldi. "Biz böyle bir damadı kabul etmiyoruz" diyen aile bireylerinden amca, canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Hazım Bey'e yumruk attı.