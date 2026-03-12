Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor - Son Dakika
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12.03.2026 13:16
Müge Anlı\'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Yıllardır ATV'de Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı son yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Anlı, "Savcılarımız bile ATV'ye yazı yazarak bazı konuları ele almamızı istedi" dedi. Ünlü sunucunun bu sözleri kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

ATV'de yayınlanan programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Programında yıllardır sürdürdüğü çalışmalar hakkında konuşan Müge Anlı, kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarıyla süreç içinde karşılaştıklarını belirterek, "Kimseyle konuşmuşluğum yok. Kolluk kuvvetlerinden, devletin her merciinden çok sayıda dostum var. 20 yıldır bu süreç ilerlerken, bugün bu konuyla ilgili kolluk kuvveti, savcısı hakimi yarın başka bir konuda karşımıza çıkıyor. 'Bu konuda çok yardımcı olmuştunuz' diyen çok oluyor. Hatta ATV'ye yazı yazıp 'Bu konuyu ele alır mısınız?' diyen savcılarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Sözlerinin devamında karşılıklı saygı ve adalet vurgusu yapan Anlı, "Kimsenin kimsenin hakkını yemediği, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortamda işlerimizi yaparsak sevinirim." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    ortada devlet yok ki savcılar olmuş leyla, TV'den yardım istiyorlar. yıllardır çözülemeyen dosyalar TV kanalında çözülüyorsa o ülkenin savcısının polisinin ne yaptığını siz düşünün. 50 19 Yanıtla
    Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    biraz daha konuşalım DEVLETİ GÖR daha devlet ile hükumet arasındaki farkı bilmiyorsun burda yorum yapıyorsun 19 16
  • Oğuz Özen Oğuz Özen:
    Ne acı ve talihsiz bir açıklama bu kadının programı ve diğerleri kapatılmalı kesinlikle ahlaki değerleri yok ettiler 32 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    işinin hakkını vermek bu olsa gerek. 13 18 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    iyi de ne Var bunda ? 8 7 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    sen kimsin ki savcı sana hangi sıfatla yazacak 3 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
