Müge Anlı\'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

ATV'de yayınlanan programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Programında yıllardır sürdürdüğü çalışmalar hakkında konuşan Müge Anlı, kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarıyla süreç içinde karşılaştıklarını belirterek, "Kimseyle konuşmuşluğum yok. Kolluk kuvvetlerinden, devletin her merciinden çok sayıda dostum var. 20 yıldır bu süreç ilerlerken, bugün bu konuyla ilgili kolluk kuvveti, savcısı hakimi yarın başka bir konuda karşımıza çıkıyor. 'Bu konuda çok yardımcı olmuştunuz' diyen çok oluyor. Hatta ATV'ye yazı yazıp 'Bu konuyu ele alır mısınız?' diyen savcılarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Sözlerinin devamında karşılıklı saygı ve adalet vurgusu yapan Anlı, "Kimsenin kimsenin hakkını yemediği, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortamda işlerimizi yaparsak sevinirim." ifadelerini kullandı.