Müge Anlı'nın canlı yayında isim vermeden eleştirdiği Dilan Polat: Ben iş kadınıyım

Müge Anlı bu hafta programında Fadime Parlak isimli kadını arıyor. Ailesinin 13 gündür kayıp olduğunu iddia ettiği Fadime Parlak'ın sosyal medya fenomeni olmak istediği, bu isteğine karşı çıkılınca evden kaçtığı iddia edildi. Parlak'ın bir paylaşımında Dilan Polat'ın altın videosuna gönderme yaptığı anda Müge Anlı "Sosyal medyada mutlu anlar gösterilir. Bu gibi videoları kendinize ölçü almayın" dedi.

"BANA GARİP GELDİ"

Müge Anlı video için "Bir insana kocası neden çeyrek altın alır? Bakın ben bilmiyorum yanlış anlamayın. Bu fenomen kimse de ismini bilmiyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Allah muhabbetinizi artırsın ama bana garip geldi" yorumunu yaptı.

"KOCAM BANA ALIYOR O ALTINLARI"

Müge Anlı'nın sözlerini duyan Dilan Pilot sosyal medya hesabından Müge Anlı'ya cevap verdi. Polat "Müge Hanımcım, benden size çok sevgiler. Alla sizin de muhabbetiniz artırsın. Ben; Dilan Polat. İş kadınıyım. Bu adam herkese çil çil altın vermiyor. 15 senelik karısına , çocuklarının annesine hediye ediyor. Benim de çekmecemde duruyor. Genelde çalışanlarıma dağıtıyorum. Arkada konuşan beyefendi kim bilmiyorum; ama sabah sabah güldürdü beni" dedi.

"HOŞ OLMAMIŞ BAHSETME ŞEKLİ"

Polat daha sonra bir takipçinin yorumuna sinirlendi. Polat yorumunda Müge Anlı'ya "Hoş olmamış bahsetme şekli" diyerek sitemde bulundu.