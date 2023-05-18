Müge Anlı'nın canlı yayında isim vermeden eleştirdiği Dilan Polat: Ben iş kadınıyım - Son Dakika
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Müge Anlı'nın canlı yayında isim vermeden eleştirdiği Dilan Polat: Ben iş kadınıyım

18.05.2023 19:15

Müge Anlı, programında 13 gündür kayıp olarak aranan kadının paylaşımında Dilan Polat'ın videosunu görünce, "Bir insanın kocası niye altın alır ki?" yorumunu yaptı. Durumu yadırgayan Müge Anlı daha sonra fenomenin kim olduğunu bilmediğini belirterek, sevgilerini gönderdi. Dilan Polat ise Anlı'ya, "Müge Hanım ben fenomen değilim, iş kadınıyım 120 şubem var" yanıtını verdi.

Müge Anlı bu hafta programında Fadime Parlak isimli kadını arıyor. Ailesinin 13 gündür kayıp olduğunu iddia ettiği Fadime Parlak'ın sosyal medya fenomeni olmak istediği, bu isteğine karşı çıkılınca evden kaçtığı iddia edildi. Parlak'ın bir paylaşımında Dilan Polat'ın altın videosuna gönderme yaptığı anda Müge Anlı "Sosyal medyada mutlu anlar gösterilir. Bu gibi videoları kendinize ölçü almayın" dedi.

"BANA GARİP GELDİ"

Müge Anlı video için "Bir insana kocası neden çeyrek altın alır? Bakın ben bilmiyorum yanlış anlamayın. Bu fenomen kimse de ismini bilmiyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Allah muhabbetinizi artırsın ama bana garip geldi" yorumunu yaptı.

Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım

"KOCAM BANA ALIYOR O ALTINLARI"

Müge Anlı'nın sözlerini duyan Dilan Pilot sosyal medya hesabından Müge Anlı'ya cevap verdi. Polat "Müge Hanımcım, benden size çok sevgiler. Alla sizin de muhabbetiniz artırsın. Ben; Dilan Polat. İş kadınıyım. Bu adam herkese çil çil altın vermiyor. 15 senelik karısına , çocuklarının annesine hediye ediyor. Benim de çekmecemde duruyor. Genelde çalışanlarıma dağıtıyorum. Arkada konuşan beyefendi kim bilmiyorum; ama sabah sabah güldürdü beni" dedi.

Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım

"HOŞ OLMAMIŞ BAHSETME ŞEKLİ"

Polat daha sonra bir takipçinin yorumuna sinirlendi. Polat yorumunda Müge Anlı'ya "Hoş olmamış bahsetme şekli" diyerek sitemde bulundu.

Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım
Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım
Müge Anlı canlı yayında isim vermeden eleştirdi, Dilan Polat'tan cevap gecikmedi: Ben iş kadınıyım
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Dilan Polat, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın canlı yayında isim vermeden eleştirdiği Dilan Polat: Ben iş kadınıyım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın canlı yayında isim vermeden eleştirdiği Dilan Polat: Ben iş kadınıyım - Son Dakika
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