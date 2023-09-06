Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı - Son Dakika

Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı

Son Güncelleme: 06.09.2023 12:05

Başarılı televizyoncu Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüttüğü hukuk öğrencisi kızı Lidya'nın geçtiğimiz aylarda ''Aileler Yarışıyor'' isimli programa katıldı. Lidya'nın güzelliği ise görenleri büyüledi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın Ramazan ayında arkadaşlarıyla Aileler Yarışıyor programına katıldığı ortaya çıktı. Akdağ'ın güzelliği ise herkesi büyüledi.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyan Lidya Müge Akdağ, ailesinin yanı sıra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Akdağ'ın geçtiğimiz Ramazan ayında Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla "Kunaryalar" adını verdikleri takımla yarışmaya katılan Lidya Müge Akdağ, güzelliğiyle de adından söz ettirdi.

Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı

2 KERE EVLENMİŞLERDİ

Müge Anlı ve gazeteci Burhan Akdağ, 1993 yılında nikah masasına oturmuş 2002 yılında kızları Lidya'yı kucaklarına almıştı. Bir süredir sonra şiddetsiz geçimsizlik yaşamaya başlayan Anlı ve Akdağ, 2008 yılında boşandı. İkili boşandıktan sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Ancak çift bu sefer de Anlı'nın şiddet iddiasıyla bitti.

Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı
Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı
Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı
Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı katıldığı programda ortaya çıktı - Son Dakika
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