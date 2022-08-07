Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı - Son Dakika
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Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı

07.08.2022 10:41

Magazin dünyası Meryem Uzerli'nin yeni yatak odası paylaşımını konuşuyor. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultanı karakteriyle şöhret olan şimdilerdeyse Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de yatakta çekilen cesur fotoğraflarını paylaşarak gündem olmayı başarmıştı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

MAYOLU POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu. Fiziğini ön plana çıkaran Uzerli'nin cesur pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

SÜTYENSİZ POZLARI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan, 38 yaşındaki geçtiğimiz günlerde hem yatak pozları hem de sütyensiz pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe
Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe
Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe
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Meryem Uzerli, Instagram, Almanya, Berlin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı - Son Dakika
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