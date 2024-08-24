Murat Övüç\'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı

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Freni patlayan tıra çarpan tüm araçlar hurdaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yayınladığı videolarla tanındıktan sonra şarkıcılığa soyunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün yıllar önceki verdiği bir sokak röportajının görüntüsü ortaya çıktı.

Her gün farklı bir mekanda sahneye çıkarak abartılı makyajı ve kıyafetleriyle dikkat çeken Murat Övüç'ün yıllar önceki videosundaki estetiksiz hali ve tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti. Videoda yaşam koçunun öneminden bahseden ünlü isim "Çok popüler ve yoğunsanız kesinlikle hayatınızda bir yaşam koçu olmalı" diyor.

PARA YÜZÜNDEN OĞLU VE ABLASIYLA ARASI AÇILMIŞTI

Yıllar içinde bambaşka biri olan Murat Övüç, geçtiğimiz haftalarda oğluna nişan töreni yaptı. Hiçbir masraftan kaçmayan Övüç, gelinine 2 kilo altın takmıştı. Daha sonra oğlu ve ablasıyla para meseleleri yüzünden anlaşmazlık yaşayan Övüç, "Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşüneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim, yeter" demişti.

İşte Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü...