Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı

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Şimdilerde şarkıları, kıyafet tarzı ve sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı. Estetiksiz haliyle dikkat çeken Övüç'ün zaman içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

24.08.2024 14:42
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Yayınladığı videolarla tanındıktan sonra şarkıcılığa soyunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün yıllar önceki verdiği bir sokak röportajının görüntüsü ortaya çıktı.

Her gün farklı bir mekanda sahneye çıkarak abartılı makyajı ve kıyafetleriyle dikkat çeken Murat Övüç'ün yıllar önceki videosundaki estetiksiz hali ve tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti. Videoda yaşam koçunun öneminden bahseden ünlü isim "Çok popüler ve yoğunsanız kesinlikle hayatınızda bir yaşam koçu olmalı" diyor.

PARA YÜZÜNDEN OĞLU VE ABLASIYLA ARASI AÇILMIŞTI

Yıllar içinde bambaşka biri olan Murat Övüç, geçtiğimiz haftalarda oğluna nişan töreni yaptı. Hiçbir masraftan kaçmayan Övüç, gelinine 2 kilo altın takmıştı. Daha sonra oğlu ve ablasıyla para meseleleri yüzünden anlaşmazlık yaşayan Övüç, "Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşüneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim, yeter" demişti.

İşte Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü...

Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
Murat Övüç\'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı

Murat Övüç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • Kemsl: Lut kavminden geri kalanlar... yarabbim sen bize yardımcı ol ki,kendi çocuklarımızı bari edep ve haya içinde büyütebilelim! 156 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Tövbestafurullah 107 3 Yanıtla
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  • Murat denizli: bu ülkede boyle ınsanlar oldugu surece hızur beklemeyın 26 3 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Yaa kahar 25 1 Yanıtla
  • tolga öztel: Bunu haber yapmanın mantığı nedir Allah aşkına 17 0 Yanıtla
  • emrah bakansız: habermi bu şimdi 14 0 Yanıtla
  • Kerim Dokuz: İyide adam sa adam diyorum doğru demiş bak yaşam koçlarına paraya para demiyor . 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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