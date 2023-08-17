Mustafa Sandal, Suriyeli fırıncının çocuğa istismar iddiasına tepki gösterdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Suriye uyruklu 21 yaşındaki bir fırıncının, 9 yaşındaki erkek çocuğa istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Yaşanan olaya sessiz kalmayan Mustafa Sandal ise "Bedeli ne olursa olsun ülkemizden defolup gideceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.'nın, 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüphelinin ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BİRİNCİ GÜNDEMİM SON NEFESİME KADAR BU OLACAK"

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından X hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Mustafa Sandal, şu ifadelerle sitem etti: "Şeref, namus, edep yoksunu bu mahlukların yaptıklarına 'dur' demenin vakti geldi de geçiyor bile. Bedeli ne olursa olsun ülkemizden defolup gideceksiniz! Benim artık şu kalan ömrümde 1. gündemim son nefesime kadar bu olacak! #ülkemdemülteciistemiyorum. Halkımız tepkisini göstermekte sonuna kadar haklıdır ama lütfen şiddete şiddetle yanıt vermeyelim, polisimize zorluk çıkarmadan sesimizi yükseltmek de mümkün. Bu olayı gündemden düşürmeyelim (şiddete başvurmadan), ta ki geldikleri yere dönene kadar."